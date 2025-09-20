Thời tiết TP HCM hôm nay, 20-9: Nắng gián đoạn, ít mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20-9), thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ có mây, nắng, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Ngoài ra, theo phân tích thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, toàn khu vực Nam Bộ hôm nay dự kiến có nắng vào buổi sáng, có mưa về chiều và tối (chủ yếu là mưa rào).

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng gián đoạn, ít mưa

Với dự báo ngày có nắng, người dân nên sử dụng các biện pháp chống nắng khi ra đường, uống đủ nước...

Trong mưa, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, nên hạn chế ra ngoài khi trời đang có dông, tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cối lớn và các vật dễ đổ. Cẩn trọng khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước nếu có mưa lớn và chủ động tìm lộ trình thay thế nếu cần. Mưa lớn cũng có thể làm giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông...

Trong khi đó, thời tiết trên vùng biển TP HCM và Nam Bộ hôm nay được dự báo ổn định, không có hình thế mưa dông hay nguy hiểm.