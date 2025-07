Thời tiết TP HCM hôm nay, 23-7: Ngày nắng, có mưa rào và dông cục bộ

Hôm nay (23-7), thời tiết TP HCM có mây, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C và cao nhất từ 32-34 độ C.

Còn các tỉnh khác ở Nam Bộ, thời tiết cũng có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM và Nam Bộ có mưa rào và dông

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết do ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu sau bão kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động cấp 2-3, hôm nay khu vực Nam Bộ vẫn có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, chủ yếu là mưa rào.

Theo đó, các cơn mưa dông có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong thời gian ngắn.

Cơ quan dự báo cũng cảnh báo, khi có dông, người dân nên tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các vật thể dễ đổ như cây cối lớn, cột điện, biển quảng cáo. Nếu đang di chuyển và gặp mưa dông kèm gió mạnh, hãy giảm tốc độ và tìm chỗ trú an toàn.