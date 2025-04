Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết hôm nay, 26-4, thời tiết chung ở TP HCM và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng mạnh ban ngày, diện nắng nóng có xu hướng mở rộng.

Từ chiều tối và đêm, trời chuyển nhiều mây, có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, trong đó một số nơi mưa vừa, mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 – 28 độ C, ban đêm vẫn còn oi bức. Nhiệt độ cao nhất dao động 32 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có nắng nóng

Riêng TP HCM, nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố; chỉ số UV – tia cực tím trên khu vực này cũng ở ngưỡng gây hại cho da rất cao, mức 8.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cũng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông, đặc biệt tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực ven biển.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời trong khung giờ trưa và đầu giờ chiều để tránh tác hại của nắng nóng. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết và cảnh báo ngắn hạn để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm vào chiều tối.