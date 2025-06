Thời tiết TP HCM hôm nay, 26-6: Có nắng và mưa gián đoạn

Hôm nay 26-6, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết thời tiết TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày có nắng, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM khá dễ chịu

Theo đó, cơ quan dự báo thời tiết cũng phân tích TP HCM và vùng ven biển Nam Bộ hôm nay có một ngày không quá nắng, không quá ẩm, tạo cảm giác "dễ thở" rõ rệt.

Điểm người dân cần lưu ý là dù mưa không kéo dài, nhưng trong cơn dông vẫn có thể xảy ra sấm sét và gió giật nhẹ.

Ngoài ra, thời tiết trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.