Thời tiết TP HCM hôm nay, 28-3: Nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 35 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 28-3, thời tiết Nam Bộ có mây, ngày nắng, có lúc nắng nóng; chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi 35 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng nóng, nền nhiệt cao nhất 35 độ C - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Riêng TP HCM, thời tiết trong ngày sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, không mưa; ngày có nắng đến nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 độ C và nhiệt độ cao nhất là 35 độ C, gây cảm giác oi bức.

Ngoài ra, chỉ số UV - tia cực tím trên khu vực có lúc ở mức cực đoan từ 12 giờ đến 15 giờ với khả năng gây hại cho da rất cao.

Do đó, để bảo vệ da và sức khoẻ, cần hạn chế ra đường trong giờ cao điểm nắng nóng và chỉ số UV cao; khi ra đường cần sử dụng các biện pháp chống nắng như đội nón rộng vành, đeo khẩu trang và kính râm.

Hiện nay, TP HCM và Nam Bộ trong mùa khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, khả năng đến ngày 30-3, nắng nóng trên các khu vực bắt đầu thu hẹp.

Cơ quan dự báo cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng ở mức cao. Bên cạnh đó, nắng nóng còn dễ gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.