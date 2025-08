Thời tiết TP HCM hôm nay, 5-8: Nắng nóng, nhiệt độ và tia UV rất cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5-8), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng; khả năng về chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông; gió Tây Nam duy trì cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có nắng nóng

Theo đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phân tích nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế (RealFeel®) có thể lên đến 42 độ C, và cảm giác thực tế dưới bóng râm là 38 độ C, khá nóng bức.

Ngoài ra, với nhiệt độ cảm nhận thực tế cao thì độ ẩm cũng sẽ ở mức đáng kể và chỉ số UV tối đa trong hôm nay là 12, đây là mức rất có hại.

Nhìn chung, khu vực hôm nay sẽ có nắng nóng với sự oi bức cao nhưng vẫn có khả năng xảy ra mưa rào.

Do đó, người dân nên chuẩn bị ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài. Nhiệt độ cảm nhận thực tế và chỉ số UV rất cao, đừng quên bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt bằng cách thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành và đeo kính râm; uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát để tránh mất nước và say nắng.