Thời tiết TP HCM hôm nay, 4-8: Ngày nắng nóng, mưa về chiều

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 4-8, thời tiết TP HCM và Nam Bộ được dự báo chung có mây, ngày có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam hoạt động cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Hôm nay, thời tiết ban ngày TP HCM vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ phân tích nhiệt độ ở TP HCM và Nam Bộ hôm nay khá cao, người dân nên mặc quần áo thoáng mát, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng nếu ra ngoài vào ban ngày.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa bất chợt khi những cơn mưa rào có thể đến nhanh chóng. Người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra khỏi nhà.

Trong khi đó, hôm nay, thời tiết trên vùng biển TP HCM và Nam Bộ hoạt động khá ổn định, không có hình thái nguy hiểm, hầu như không có mưa dông.