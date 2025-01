Thời tiết TP HCM hôm nay, 7-1: Nắng nóng kéo dài với chỉ số UV gây hại rất cao

Hôm nay 7-1, thời tiết tại TP HCM được dự báo nhiều mây, không mưa, trời có nắng đến nắng nóng. Sáng sớm và ban đêm trời trở nên mát mẻ.

Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C và cao nhất 32 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM có nắng với chỉ số UV rất cao

Bên cạnh đó, người dân cần lưu ý rằng độ ẩm trong không khí hôm nay sẽ vẫn giữ ở mức khá cao khoảng 76%. Điều này có thể khiến cảm giác oi bức tăng lên, đặc biệt khi tiếp xúc với ánh nắng.

Đồng thời, chỉ số tia cực tím (UV) được dự đoán sẽ đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (mức 9) vào khoảng thời gian gần trưa, đòi hỏi chú ý bảo vệ cá nhân khi hoạt động ngoài trời. Ở mức độ UV này, việc để da tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời sẽ gây tổn thương da nhanh, trong thời gian dài có thể gây tổn thương nghiêm trọng hơn.

Do đó, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần sử dụng đầy đủ các biện pháp chống nắng như trang bị áo khoác chống tia UV, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và thoa kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp trước khi ra ngoài vào ban ngày.

Còn tại các tỉnh thành khác thuộc khu vực Nam Bộ, thời tiết nhìn chung duy trì ở trạng thái có mây, với nắng gián đoạn trong ngày. Một vài nơi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông với gió Đông Bắc hoạt ở cấp 2-3.

Nhiệt độ dao động thấp nhất từ 21-24 độ C và nhiệt độ cao nhất trên khu vực trong khoảng từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.