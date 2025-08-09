Thời tiết TP HCM hôm nay, 9-8: Trưa nắng nóng oi bức, chiều tối mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (9-8), thời tiết ở TP HCM và Nam Bộ nắng nóng gián đoạn, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có nắng nóng gián đoạn, oi bức vào buổi trưa

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết thời tiết khu vực hôm nay tiếp tục duy trì cảm giác khá nóng bức vào giữa trưa với độ ẩm khá cao, dao động khoảng 70%-85%. Do đó, người dân cần uống đủ nước và mặc trang phục thoáng mát, dùng kem chống nắng và sử dụng các biện pháp bảo vệ da khi ra đường.

Ngoài ra, dự báo cũng cho thấy xác suất mưa vào buổi chiều khoảng 40%-60%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân nên mang theo ô (dù) hoặc áo mưa khi ra ngoài hoặc nếu có kế hoạch di chuyển vào khung giờ chiều và tối.

Thời tiết trên biển ra sao?

Trong khi đó, hồi 1 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Thời tiết trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 3-4; độ cao sóng 0.5-2 m.

Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.