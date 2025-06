Thời tiết TP HCM hôm nay: Chú ý trông chừng trẻ em

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 8-6, thời tiết TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam hoạt động cấp 3.



Nhiệt độ chung thấp nhất từ 24-27 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hôm nay, TP HCM sẽ tiếp tục có mưa to về chiều và tối

Dự báo, hôm nay và ngày mai, TP HCM sẽ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 80 mm.

Từ ngày 10 và 11-6, TP HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to diễn ra. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Do đợt mưa lớn này kéo dài, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết. Khi mưa to, nước ngập, không chạy xe trong đoạn đường ngập sâu vì dễ bị nước vào ống pô gây chết máy. Nước ngập có những đoạn chảy xiết, nguy cơ bị cuốn vào cống thoát nước hoặc dễ gặp ổ gà trên đường gây nguy hiểm.

Chú ý trông chừng trẻ em, không cho tắm dưới trời mưa. Khi dông nổi lên, không trú dưới gốc cây. Ngoài ra, chú ý thiết bị điện trong nhà, kê cao đồ nhất là những vùng trúng thấp hay xảy ra ngập.

Được biết, 24 giờ qua, lượng mưa tại TP HCM ghi nhận tại các trạm Thủ Đức là 27 mm, Cát Lái 8 mm, Phạm Văn Cội 7.8 mm, Hóc Môn 6.4 mm...