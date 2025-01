Thời tiết TP HCM mùng 3 Tết: Nền nhiệt tăng nhẹ

Thời tiết TP HCM hôm nay mùng 3 Tết (31-1), có mây thay đổi, ngày trời nắng, không mưa. Do không khí lạnh khuếch tán xuống nên sáng sớm trời se lạnh và có nơi có mù nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-32 độ C và nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C (tăng từ 1-2 độ C so với ngày trước đó).

Thời tiết TP HCM hôm nay nền nhiệt tăng nhưng vẫn thuận lợi cho hoạt động du xuân

Cạnh đó, chỉ số tia UV trên các quận, huyện TP HCM ở mức cao (mức 6) vào khung giờ trưa nắng, có khả năng gây hại cho da nhẹ. Người dân lưu ý che chắn kỹ, sử dụng biện pháp chống nắng vào khoảng 10 giờ - 14 giờ.

Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ khác, thời tiết trong ngày có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nhìn chung, thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay vẫn khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động du xuân chào đón năm mới.

Cũng theo dự báo, thời tiết trên vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TP HCM) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2-4,5 m và gió giảm dần từ hôm nay.

Tàu thuyền và các hoạt động khác ở vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.