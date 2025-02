Thời tiết TP HCM mùng 4 Tết: Chỉ số UV cao, nền nhiệt cao nhất 33 độ C

Hôm nay mùng 4 Tết (ngày 1-2), thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Hôm nay, thừoi tiết TP HCM ngày nắng với chỉ số UV cao

Gió Đông Bắc hoạt động ở Nam Bộ ở cấp 2-3; sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Riêng TP HCM, sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất 22 độ C và cao nhất là 33 độ C. Ngoài ra, chỉ số UV trên các quận, huyện cũng ở mức gây hại từ cao đến rất cao ( mức 6-9) vào khoảng từ 9 giờ - 16 giờ.

Thời tiết không mưa thuận lợi cho các hoạt đông du xuân đón năm mới. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý, khi ra đường người dân cần sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp với tình trạng thời tiết và bảo vệ da.