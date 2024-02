Thời tiết TP HCM sau trận mưa hiếm hoi

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 28-2, thời tiết Nam Bộ ít mây, ngày nắng. Miền Đông có nắng nóng diện rộng, miền Tây có nơi nắng nóng. Đêm không mưa.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại miền Đông từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; tại miền Tây từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết cụ thể cho các tiểu vùng TP HCM:

Khu vực Trạng thái thời tiết Độ ẩm thấp nhất – cao nhất (%) Gió hướng, cấp Nhiệt độ thấp nhất (oC) Nhiệt độ cao nhất (oC) Vùng phía bắc và đông bắc TP HCM (gồm các huyện: Củ Chi, Hóc Môn và TP Thủ Đức) Ít mây, ngày nắng nóng. Không mưa. 34-77 Đông nam, cấp 2-3 26 36 Trung tâm TP HCM Ít mây, ngày nắng nóng. Không mưa. 32-74 Đông nam, cấp 2-3 26 36 Vùng đông nam TP HCM, huyện Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè (phía Nam) Mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng nóng. Không mưa. 43-79 Đông nam cấp 2-3 25 35

Trong những ngày tiếp theo, thời tiết khu vực có mây thay đổi. Đêm không mưa, ngày nắng. Nắng nóng diện rộng ở miền Đông, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Miền Tây có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao.

Khoảng thời gian này, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở miền Đông từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Tây từ 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Trước đó, trong chiều và tối 27-2, một số địa phương của Nam Bộ, trong đó có TP HCM, xuất hiện mưa rào. Trận mưa đã giúp cho cường độ nắng nóng của khu vực giảm nhẹ.