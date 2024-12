Thời tiết TP HCM trong ngày cuối năm 2024

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, hôm nay 31-12, thời tiết TP HCM chủ yếu nhiều mây, ngày nắng nhẹ, sáng sớm và ban đêm trời se lạnh, có mù nhẹ, không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất 22 độ C, cao nhất 32 độ C.

Thời tiết TP HCM hôm nay dễ chịu, thuận lợi cho người dân đi chơi dịp Tết Dương lịch - Ảnh: HỒNG DUYÊN

Chỉ số UV được dự báo trên các quận huyện hôm nay ở ngưỡng nguy cơ gây hại từ trung bình đến cao (mức 6) vào khung giờ có nắng, độ ẩm cao. Tuy nhiên, đã giảm hơn so với những hôm trước nhưng khi ra đường người dân nên sử dụng kem chống nắng, nón và quần áo bảo vệ da; đeo kính râm bảo vệ mắt...

Còn tại các tỉnh thành Nam Bộ khác, thời tiết trong ngày có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông vài nơi nhưng không đáng kể. Gió đông bắc cấp 3 với nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nhìn chung, trong ngày cuối năm 2024, thời tiết TP HCM và các tỉnh thành Nam Bộ khác khá ổn định. Ban ngày trời có nắng, vài nơi sẽ có mưa dông về chiều tối nhưng không đáng kể. Do đó các hoạt động vui chơi, giải trí đón năm mới của người dân sẽ thuận lợi.