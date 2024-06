Thời tiết TP HCM và Nam Bộ hôm nay 4-6 diễn biến ra sao?

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết hôm nay 4-6, nhiệt độ ngày và đêm trong khu vực hầu hết đều tăng so với hôm trước. Nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cụ thể, khu vực Nam Bộ hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng, về chiều có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi, có nơi nắng nóng gay gắt

TP HCM cũng ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi.

Bên cạnh đó, chỉ số UV tại các quận, huyện của TP HCM sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao (chỉ số UV 6).

Thời tiết cụ thể ở các tiểu vùng tại TP HCM:

Nguồn: Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ

Cũng theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, sáng nay, rãnh áp thấp có trục vắt qua khu vực Bắc Bộ đã nối với áp thấp nóng phía Tây.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh, có trục vắt qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ và trên vùng biển phía đông Nam Bộ; gió Tây Nam có cường độ trung bình...