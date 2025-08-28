Thời trang bắt tay công nghệ tạo xu hướng sáng tạo mới

Hướng tới thế hệ trẻ đam mê sáng tạo hình ảnh, điểm đặc biệt của Canon Fashion Runway nằm ở sự giao thoa thú vị giữa hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt: thời trang và công nghệ hình ảnh.

Chương trình thực tế kết hợp giữa thời trang, công nghệ và nghệ thuật vừa chính thức được phát động

Thời trang vốn là ngôn ngữ của cảm xúc, gu thẩm mỹ và cá tính, trong khi công nghệ mang đến độ chính xác, sự hiện đại và khả năng tái hiện trung thực. Khi kết hợp, chúng tạo nên một không gian mới, nơi runway không chỉ là sàn diễn mà còn là bức tranh chuyển động được kể lại bằng ngôn ngữ thị giác sống động.

Các thí sinh của Canon Fashion Runway không chỉ hóa thân thành stylist, nhà thiết kế hay model, mà còn trở thành những content creator đa năng. Họ buộc phải làm chủ ánh sáng, góc quay, dựng phim để biến bộ sưu tập thành một "tác phẩm điện ảnh ngắn".

Hệ sinh thái thiết bị Canon, từ EOS R50, EOS R50V, PowerShot V1 đến EOS R5 Mark II, R6 Mark II giúp thí sinh thổi hồn vào từng chi tiết chất liệu, màu sắc và chuyển động, mang đến trải nghiệm thị giác hoàn chỉnh.

Dàn giám khảo gồm Quỳnh Anh Shyn, Rain Dinh, Ngô Anh, Nguyễn Minh Công, Thịnh Chocolate, Harry Nista và An Nam là sự kết hợp giữa gu thời trang, kỹ thuật nhiếp ảnh - quay dựng và tư duy sáng tạo. Sự đa dạng này biến chương trình thành "lớp học mở", nơi kinh nghiệm thực tiễn gặp gỡ sức trẻ, tạo nền tảng cho cộng đồng sáng tạo mới.

Canon Fashion Runway có 5 thử thách với các chủ đề từ Tradition Stylewalk, Cinematic Portrait, Concept to Closet, Runway in Motion, Atelier Shooting BTS khai thác đồng thời yếu tố thẩm mỹ và công nghệ.

Song song, cuộc thi online mở ra cho giới trẻ cả nước, với giải thưởng bao gồm tiền mặt, danh hiệu đến máy ảnh Canon.