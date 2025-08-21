Nhiều thương hiệu thời trang ra mắt các thiết kế đậm tinh thần 2-9

Hướng tới lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhiều thương hiệu thời trang lớn đã giới thiệu các mẫu thiết kế không chỉ dành riêng cho dịp đại lễ 2-9 sắp tới mà còn có thể đồng hành cùng người Việt trong mọi khoảnh khắc thường nhật.

Bộ sưu tập "Yêu nước từ trong nôi" với thiết kế trẻ trung

Canifa giới thiệu bộ sưu tập "Yêu nước từ trong nôi" với mong muốn truyền tải tình yêu đất nước thông qua góc nhìn đa thế hệ.

Bộ sưu tập tập trung vào các mẫu áo phông đơn giản nhưng được thiết kế sáng tạo, tinh tế. Một số thiết kế khéo léo lồng ghép hình ảnh ngôi sao vàng biểu tượng vào trong các thiết kế typography, gợi sự liên tưởng đến lá cờ Tổ quốc.

Một số khác lựa chọn cách thể hiện gần gũi hơn với Quốc kỳ Việt Nam được thêu nhỏ xinh bên ngực trái như một tuyên ngôn giản dị nhưng đầy tự hào - "Tổ quốc trong tim".

Các thiết kế được nhiều người ưa thích

Bộ sưu tập "Yêu nước từ trong nôi" có các form rộng rãi, dễ mặc như form oversize unisex (form áo rộng rãi cho cả nam và nữ), cho tới form regular cho cả 2 đối tượng nam nữ, form regular dành riêng cho nữ và form áo cho trẻ em…

Các thiết kế có giá từ 169.000-299.000 đồng. Hãng còn tung thêm chương trình ưu đãi 20-30% cho đơn mua theo nhóm và mini game chủ đề yêu nước

Bên cạnh đó, các thiết kế được lấy cảm hứng từ Quốc kỳ hay 2 chữ Việt Nam đều được làm mới với thiết kế đơn giản và có tính ứng dụng cao, để mọi thế hệ đều có thể cảm nhận sự thân thuộc, có thể khoác lên mình chiếc áo phông yêu nước vào bất cứ dịp nào, không chỉ riêng ngày lễ 2-9 sắp tới.

Các mẫu áo phông yêu nước nhận được phản hồi tích cực và sự ủng hộ rộng rãi

"Chúng tôi mong muốn đem đến một góc nhìn giản dị về tình yêu nước - đó là một tình yêu thiêng liêng được ươm mầm từ những điều nhỏ bé nhất và lớn lên cùng mọi thế hệ người Việt" – đại diện Canifa bày tỏ.

Các mẫu áo phông yêu nước nhận được phản hồi tích cực và sự ủng hộ rộng rãi. Trong chuỗi sự kiện concert và các hoạt động kỷ niệm ngày 2-9, có thể bắt gặp rất nhiều mẫu thiết kế của Canifa trong bộ sưu tập "Yêu nước từ trong nôi" trên đường phố, trên khán đài concert hay những góc phố chụp ảnh checkin.

Bộ sưu tập với thông điệp "Tôi Yêu Việt Nam - Mặc để tự hào" của TokyoLife

Với chủ đề đơn giản nhưng giàu ý nghĩa "Tôi yêu Việt Nam", TokyoLife đã cho ra mắt bộ sưu tập thời trang và quà tặng phong phú bao gồm bộ sưu tập áo thun với thông điệp "Tôi Yêu Việt Nam - Mặc để tự hào"; khẩu trang "Tự hào Việt Nam"; móc treo, huy hiệu cài "Tôi yêu Việt Nam từ những điều nhỏ bé" và đèn treo "Ánh sáng tự hào - Tôi yêu Việt Nam".

Các phụ kiện được yêu thích

Thiết kế trẻ trung của TokyoLife

Trong khi đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Biti's ra mắt phiên bản giày Biti's Hunter 2-9 ấn tượng với các chi tiết đậm chất "Tự hào Việt Nam" được trang trí trên giày.

Biti's ra mắt phiên bản giày Biti's Hunter 2.9 với các chi tiết đậm chất "Tự hào Việt Nam"

Phiên bản giày Hunter 2.9 này được phối 3 màu chủ đạo, đỏ, xanh áo lính và trắng hoà bình với thông điệp Hoà bình – Độc lập, hay thông điệp Hạnh phúc được in ngay trên thân giày. Màu sắc được phối dựa trên cảm hứng về màu xanh quân đội, cũng như những "bước chân bùn đất – vượt dãy Trường Sơn" năm xưa.