HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thông báo Hội nghị Trung ương 15

Thế Dũng

(NLĐO)- Chiều 23-12, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 15) họp từ ngày 22-12 đến ngày 23-12 tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Thông báo Hội nghị Trung ương 15 Đảng khóa XIII diễn ra tại Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và biểu quyết thông qua với số phiếu tập trung cao nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xem xét, quyết định và tổ chức bầu cử theo điều lệ và quy định của Đảng.

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

- Dự thảo Báo cáo chính trị

Đây là lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đa số các ý kiến thống nhất cao và cho rằng các dự thảo văn kiện lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc, khoa học; Bộ Chính trị đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, cầu thị, tiếp thu chắt lọc ý kiến góp ý của Trung ương, đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện; nội dung ngắn gọn, cô đọng nhưng mang tính toàn diện, hành động, thực tế cao; thể hiện được những điểm nổi bật, những quan điểm, chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị, làm rõ những hạn chế, yếu kém, thể hiện được bản lĩnh, ý chí của Đảng, khát vọng của dân tộc.

- Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá dự thảo Báo cáo phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tính thời đại của công cuộc đổi mới và tập trung thảo luận một số nội dung cơ bản, quan trọng như: Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước tác động đến Việt Nam qua 40 năm đổi mới; sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng qua 40 năm đổi mới; những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; dự báo tình hình, quan điểm và các định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao; đồng thời đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo như: Công tác quán triệt, cụ thể hóa, kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; kết quả, nhận định, đánh giá việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng; quan điểm, nguyên tắc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng…

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương chỉ đạo tiếp thu và hoàn thiện các văn kiện để trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); chủ trương xây dựng Đề án tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về Báo cáo về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 14 đến Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tình hình đất nước năm 2025; Báo cáo tổng kết công tác tài chính đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Quy chế để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện, ban hành các báo cáo.

Tin liên quan

Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO)- Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Những hình ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO) - Sáng 23-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 15.

Bộ Chính trị công tác nhân sự ban chấp hành trung ương đảng Hội nghị Trung ương 15 Tổng Bí thư Tô Lâm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo