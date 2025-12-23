Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thông cáo ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Thế Dũng

(NLĐO)- Sáng 23-12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII (Hội nghị Trung ương 15).

Hội nghị Trung ương 15 bế mạc và định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2025 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Theo đó, sáng 23-12, Hội nghị Trung ương 15 bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

Trung ương và các đại biểu thảo luận tại Hội trường về các nội dung đã thảo luận tại tổ chiều ngày 22-12, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV và các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng từ Hội nghị Trung ương 14 đến nay; Quy chế làm việc của Đại hội XIV và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030); Đề án Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bộ Chính trị họp, cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương. Trung ương tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15.

Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Trung ương kêu gọi đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, tạo khí thế và động lực mới để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tin liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương 15

(NLĐO) - Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15 của Tổng Bí thư Tô Lâm

(NLĐO) - Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là Hội nghị Trung ương cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Hội nghị Trung ương 15 cho ý kiến hoàn thiện báo cáo về công tác nhân sự Trung ương khóa XIV

(NLĐO) - Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 15, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Bộ Chính trị Trung ương đảng Tổng Bí thư ban chấp hành trung ương đảng Hội nghị Trung ương 15
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo