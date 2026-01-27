Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 27-1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã đồng chủ trì buổi Thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế - Ảnh 1.

Các đại biểu chủ trì buổi Thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi thông báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời cảm ơn tới sự tham dự và quan tâm của bạn bè, đối tác quốc tế đối với Đại hội lần thứ XIV của Đảng; nhấn mạnh sự kiện trọng đại này không chỉ đánh giá 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021-2026) mà còn là một dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 đồng chí, bao gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Về văn kiện Đại hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết văn kiện Đại hội được xây dựng trong bối cảnh đặc biệt, khi đất nước đã trải qua 40 năm đổi mới, hướng tới các dấu mốc trọng đại là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, đột phá, nổi bật; vị thế, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đồng thời vẫn thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức nội tại cần tiếp tục giải quyết. Một điểm mới quan trọng của Đại hội XIV là cách tiếp cận trong xây dựng văn kiện, đánh giá toàn diện chặng đường 40 năm đổi mới, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, phản ánh tư duy đổi mới và quyết tâm phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược.

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Về đường lối đối ngoại, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại công an, quốc phòng; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại sự kiện, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc, kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Singapore tại Việt Nam, ông Rajpal Singh chia sẻ sự ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045. Ông cho rằng đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng; chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis cho biết các thành viên của đoàn Ngoại giao đã có cơ hội tham dự lễ khai mạc và bế mạc Đại hội, cho rằng đây là một vinh dự lớn; chia sẻ Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoan nghênh đường lối đối ngoại của Việt Nam và đánh giá cao cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, văn kiện vào thực tiễn.

Thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng tới bạn bè quốc tế - Ảnh 3.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bà khẳng định Liên hợp quốc ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, Thomas Gass chúc mừng Việt Nam về thành công của Đại hội và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thời gian tới. Ông đánh giá cao những cam kết của Việt Nam đối với hòa bình và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam, Uladzimir Baravikou đánh giá Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam, mở ra định hướng cho việc triển khai thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam; cho rằng Việt Nam sẽ thành công với sự hỗ trợ của các đối tác và những người bạn lâu năm.

Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Md Lutfor Rahman, Đại sứ Đông Timor tại Việt Nam João Pereira cũng phát biểu chúc mừng về việc tổ chức thành công Đại hội; đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ với Việt Nam.

Kết thúc buổi thông báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được ngày nay có sự đóng góp quan trọng của sự ủng hộ, hợp tác và đồng hành của bạn bè quốc tế. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó trong thời gian tới, vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chiều 26-1, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi điện mừng Đại hội XIV

(NLĐO) - Những ngày qua, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế về việc tổ chức Đại hội Đảng XIV

(NLĐO)- Thông báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Lê Hoài Trung Đại hội XIV
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo