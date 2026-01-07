Thông báo tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế về việc tổ chức Đại hội Đảng XIV

Chiều 7-1, tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Thông báo về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cộng sản Việt Nam với sự tham gia của đông đảo đại biểu từ các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin tới các đại biểu về việc tổ chức Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thông tin tới các đại biểu về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19-1 đến ngày 25-1-2026. Chủ đề của Đại hội: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện, gồm 4 báo cáo là: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin tới các đại biểu về việc tổ chức Đại hội Đảng XIV. Video: Dương Ngọc

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama phát biểu. Ảnh: Thanh Hải

Đại hội thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

Tại Chương trình thông báo, các đại biểu đã nghe các trao đổi, câu hỏi từ Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, và Trưởng đại diện thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis. Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cảm ơn và trao đổi, giải đáp các câu hỏi của các đại sứ, trưởng đại diện.

Đại diện các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại buổi thông báo. Ảnh: Thanh Hải

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh phát biểu