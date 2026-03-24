Trong ngày làm việc thứ 2, Hội nghị Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Ngày 24-3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Hội nghị Trung ương 2) bước sang ngày làm việc thứ 2.

Trong buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về các nội dung: Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Sau đó, thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung.

Cụ thể là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030; Tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo lịch trình, Hội nghị Trung ương 2 diễn ra từ 23 đến 27-3. Tại hội nghị sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031; Cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2031 và một số vấn đề hệ trọng khác.