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Quốc tế

Thông điệp từ nhiều nước châu Âu sau thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Anh Thư

(NLĐO) - Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran dự kiến được ký kết ngày 19-6, bao gồm việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và mở lại eo biển Hormuz.

Theo Al Jazeera, các nhà lãnh đạo Ý, Đức, Pháp và Anh vừa ra tuyên bố rằng họ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran nếu Tehran thực hiện “các bước rõ ràng, có thể kiểm chứng” về chương trình hạt nhân của họ.

“Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Iran và IAEA (Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế) để đạt được mục tiêu này" - tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng kêu gọi mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và khẳng định chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon.

Đức, Ý, Pháp và Anh tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt Iran - Ảnh 2.

Nhiều tàu thương mại neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran hôm 8-6 - Ảnh: AP

Thông điệp của các nước châu Âu được đưa ra sau khi phía Mỹ và Iran cùng thông tin về việc đạt được thỏa thuận, dự kiến sẽ ký kết chính thức vào ngày 19-6. Thỏa thuận này sẽ bao gồm việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đồng thời mở lại eo biển Hormuz.

Nhiều quốc gia khác đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoan nghênh thỏa thuận được công bố giữa Mỹ và Iran. “Tôi chân thành hy vọng rằng tin tức này, điều mà cả thế giới đã mong chờ từ lâu, sẽ mở đường cho việc thiết lập một môi trường hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực của chúng ta” - ông viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gọi đây là một “bước tiến lớn” hướng tới một thỏa thuận rộng hơn. Bà cũng bày tỏ hy vọng rằng bản ghi nhớ “sẽ được thực hiện một cách ổn định, việc lưu thông tự do và an toàn ở eo biển Hormuz sẽ thực sự được bảo đảm, và một thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Iran và các vấn đề khác sẽ được hiện thực hóa trong thời gian sớm nhất có thể”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã chúc mừng các nhà lãnh đạo Iran và Mỹ, cho rằng thỏa thuận này có thể mở đường cho một bước đột phá rộng lớn hơn. “Điều này có thể mở đường cho một nền kinh tế toàn cầu hồi sinh và một khu vực Trung Đông an ninh hơn” - ông nói.

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết ông hy vọng sẽ thấy việc thực hiện nhanh chóng, bao gồm cả việc mở lại eo biển Hormuz. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tiếp tục đà tích cực này. Mặc dù tình hình vẫn còn mong manh, nhưng đây là một bước đi mang tính xây dựng hướng tới giải quyết những thách thức kéo dài hàng thập kỷ” - ông viết trên X.

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