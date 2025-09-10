HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được Global Finance xếp hạng A+ trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025

Mới đây, trong Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương 2025, Tạp chí Global Finance đã công bố danh sách các Thống đốc Ngân hàng Trung ương đạt mức xếp hạng cao nhất, gồm "A+", "A" hoặc "A-". Đáng chú ý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được xếp hạng A+.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đạt A + trong xếp hạng của Global Finance 2025 - Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tăng trưởng kinh tế năm 2025 ngày 16-7

Báo cáo xếp hạng Thống đốc Ngân hàng Trung ương được Global Finance xuất bản thường niên từ năm 1994, xếp hạng các Thống đốc Ngân hàng trung ương của gần 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực trọng điểm, cũng như Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương các quốc gia Đông Caribe (ECCB), Ngân hàng Trung ương các quốc gia Trung Phi (BEAC) và Ngân hàng Trung ương các cuốc gia Tây Phi (BCEAO).

Các mức điểm được chấm theo thang "A+" đến "F", dựa trên thành công trong những lĩnh vực như kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định tiền tệ, quản lý lãi suất... ("A" thể hiện mức độ xuất sắc, giảm dần đến "F" - biểu thị sự thất bại toàn diện).

Ông Joseph Giarraputo, nhà sáng lập kiêm Giám đốc biên tập của Global Finance cho biết: "Báo cáo thường niên của chúng tôi nhằm ghi nhận những nhà lãnh đạo không chỉ đạt kết quả mà còn thể hiện sự độc lập, kỷ luật và tầm nhìn chiến lược trong điều hành".

Tin liên quan

Thống đốc NHNN: Tính toán rõ nguồn vốn huy động của các dự án lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Thống đốc NHNN: Tính toán rõ nguồn vốn huy động của các dự án lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Thống đốc NHNN lưu ý các Bộ chức năng cần tính toán rõ nguồn huy động vốn của các dự án lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Cho vay đặc biệt lãi 0% khi ngân hàng bị rút tiền hàng loạt

(NLĐO)- Ngày 29-5, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Thống đốc NHNN: Không loại trừ giá vàng tăng do đầu cơ, thổi giá, trục lợi

(NLĐO) - Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, không loại trừ nguyên nhân có một số doanh nghiệp, cá nhân đầu cơ, thổi giá, trục lợi.

