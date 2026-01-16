HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua 4 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Ngày 16-1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh kỳ họp HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết định 4 nội dung quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Thông qua nghị quyết đầu tư xây dựng đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành - Ảnh 1.

Tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên (ảnh minh họa)

Các nội dung trình tại kỳ họp lần này đều có phạm vi tác động rộng, yêu cầu cao về tính pháp lý, tính khả thi và sự đồng thuận của nhân dân.

Trên cơ sở các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất và thông qua 4 nghị quyết quan trọng gồm thống nhất UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP); bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - TPHCM vào danh mục thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào Khu Công nghiệp Minh Hưng - Sikico mở rộng và về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (bổ sung lần 1 năm 2026).

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Tôn Ngọc Hạnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh với tinh thần chủ động, quyết liệt, đúng quy định pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

đầu tư xây dựng HĐND tỉnh Đồng Nai tuyến đường sắt dự án đầu tư đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành
