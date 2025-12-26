TPHCM đầu tư tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cấp bách xây cầu Thủ Thiêm 4

Ngày 26-12, HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết thống nhất việc UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư, đi qua địa bàn TPHCM và Đồng Nai.

Tuyến đường sắt dự kiến sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM và sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, đồng thời góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống đường bộ đang ngày càng quá tải.

Tại tờ trình gửi HĐND TPHCM, UBND TPHCM cho biết dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 84.753 tỉ đồng.

Tuyến đường sắt có tổng chiều dài khoảng 42 km, điểm đầu tại Ga Thủ Thiêm (TPHCM) và điểm cuối tại Ga Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Trên toàn tuyến dự kiến bố trí khoảng 20 nhà ga và 1 depot.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2025 – 2031.

Cùng ngày, HĐND TPHCM cũng thông qua Nghị quyết về danh mục dự án đường sắt bổ sung vào Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội.

Cụ thể, bổ sung 5 tuyến metro vào Phụ lục ban hành kèm Nghị quyết 188/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM.

5 tuyến metro này gồm: Tuyến số 1: Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên; Tuyến số 2: Thủ Dầu Một – TPHCM; Tuyến số 3: Kết nối Vũng Tàu – Bà Rịa – Phú Mỹ; Tuyến Thủ Thiêm – Long Thành; Tuyến kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh Đồng Nai và Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Dự kiến hoàn thành cầu Thủ Thiêm 4 vào cuối năm 2028 HĐND TPHCM cũng thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, một công trình giao thông trọng điểm kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam TPHCM. Dự án có điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận) và điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Quy mô đầu tư gồm: xây mới cầu Thủ Thiêm 4 và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, với vận tốc thiết kế 60 km/giờ, quy mô 8 làn xe. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,16 km, trong đó phần cầu dài hơn 1,6 km. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.063 tỉ đồng, sử dụng nguồn ngân sách TPHCM, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM được giao làm chủ đầu tư các dự án thành phần. Về tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được triển khai từ quý III-2026 đến quý I-2027. Thành phố dự kiến lựa chọn nhà thầu và khởi công công trình vào quý IV-2026, hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý IV-2028. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là công trình cấp bách, cần ưu tiên đầu tư để đồng bộ hạ tầng kỹ thuật toàn khu Thủ Thiêm theo đúng quy hoạch.



