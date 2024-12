Thông tin ban đầu về đường dây tổ chức đánh bạc 300 tỉ đồng bị công an triệt phá

Ngày 26-12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng đều trú tại TP Huế, liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có tang số hơn 300 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện một đường dây đánh bạc do nhiều đối tượng cầm đầu, thông qua nhiều "chân rết" để lôi kéo, rủ rê nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh tham gia cá độ.





Các đối tượng bị bắt tạm giam liên quan đường dây tổ chức đánh bạc lên đến 300 tỉ đồng. Ảnh: CACC

Công an đã sử dụng công nghệ cao, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu để xác minh lai lịch, mối quan hệ, xác định vai trò vị trí của từng người trong đường dây.

Đến ngày 16 -12, khi nhận thấy thời cơ đã chín muồi, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chia thành 6 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp các đối tượng chủ chốt trong đường dây này. Qua đấu tranh xác định đối tượng Võ Bá Quang (SN 1983; trú tại phường Gia Hội, TP Huế), đã liên hệ với đối tượng Đức (chưa rõ lai lịch) lấy 1 tài khoản cấp super để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang web agbong88…

Quang giao nhiệm vụ cho Phan Đình Kiểm (SN 1999; trú phường Gia Hội, TP Huế) đi giao trang và thu tiền các đầu mối cấp dưới. Võ Bá Quang đã sử dụng tài khoản Super để chia thành nhiều trang mạng tổng đại lý (master), tổng (agent) và thành viên (member) để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Từ tháng 9-2024 đến khi bị bắt, cơ quan Công an xác định đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng 300 tỉ đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng ngàn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.