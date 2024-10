Thưởng "nóng" Công an Quảng Nam phá đường dây đánh bạc hơn 200 tỉ đồng

Sáng 7-10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã biểu dương, trao tặng bằng khen cho Công an tỉnh Quảng Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao bằng khen cho Công an tỉnh Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã trao thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và 4 cá nhân thuộc 2 đơn vị trên.

Đây là các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước, với số tiền đánh bạc trên 200 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an thị xã Điện Bàn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công an TP HCM bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Phạm Văn Vĩnh (SN 1992; trú thị xã Điện Bàn), Nguyễn Văn Quang (SN 1985; trú huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Dương Hồ Vũ Em (SN 1990; trú quận Bình Tân, TP HCM), Nguyễn Trọng Tấn (SN 1987; trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1979; trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao thưởng đột xuất

Theo điều tra, các đối tượng đã thông qua website cá cược bóng đá và các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi, liên lạc nhằm tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Qua trích xuất dữ liệu điện tử, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn của Phạm Văn Vĩnh; 9 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 triệu đồng, hơn 7.000 trang tài liệu và một số đồ vật liên quan…

Biểu dương chiến công xuất sắc của các lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng khẳng định những kết quả đạt được đã góp thêm vào bề dày rất nhiều chiến công của Công an Quảng Nam thời gian qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo thêm niềm tin cho nhân dân, tạo động lực để nhân dân cùng chung tay đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn, Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội, được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng hiện nay, tình hình an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm vẫn hoạt động tinh vi, nhiều thủ đoạn mới, đặc biệt là trên không gian mạng. Vì vậy, lực lượng công an tỉnh cần tiếp tục ra quân trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, nỗ lực gìn giữ an ninh, giữ bình yên thôn xóm, bản làng để nhân dân yên tâm, giúp Quảng Nam thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.

Sáng 7-10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng đã trao tặng bằng khen cho cá nhân thượng tá Nguyễn Xuân Thìn, Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội, vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.