Thông tin ban đầu về vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tải trên đường Hồ Chí Minh

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 7-5, tại Km 7 + 645 đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn La Sơn - Túy Loan, thuộc địa phận xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, TP Huế. Vào thời điểm trên, anh Phạm Mai Long (SN 2000; trú tại tỉnh Kon Tum, có giấy phép lái xe hạng C), điều khiển ô tô tải biển số 82H - 009.xx di chuyển theo hướng Huế - Đà Nẵng.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô tải.

Khi đến địa điểm trên do anh Long vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước không đảm bảo nên xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 82H - 001.xx do anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1991; trú tại tỉnh Gia Lai, có giấy phép hạng C) điều khiển, di chuyển theo chiều ngược chiều.



Do xe 82H - 001.xx phanh gấp nên ô tô tải biển số 88C - 191.xx do anh Trần Văn Suốt (SN 1992; trú tại tỉnh Bình Phước, có giấy phép lái xe hạng C) điều khiển cùng chiều va chạm vào sau xe này. Không dừng lại ở đó, một ô tô tải biển số 17H - 034.xx do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1983; trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển tiếp tục va chạm vào sau xe 88C - 191.xx của anh Suốt gây tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm 4 ô tô tải bị hư hỏng, may mắn không ai bị thương.