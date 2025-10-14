HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thông tin bất ngờ về logo "ZUBU" của Ngân 98

Ngọc Ánh

(NLĐO) – Liên quan đến tên công ty và logo công ty của Ngân 98 đang gây nhiều tranh cãi, chuyên gia pháp lý đã tiết lộ thông tin bất ngờ

Theo đó, cư dân mạng tranh cãi về cách Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) – người vừa bị bắt với cáo buộc hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - đặt tên doanh nghiệp. 

Đặt tên ZUBU có sai?

Theo đó, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ZUBU và hộ kinh doanh ZuBu Shop do Ngân 98 điều hành, quản lý nhưng do người khác đứng tên đại diện pháp luật.

Đặc biệt, logo của công ty khiến người xem càng liên tưởng đến hình ảnh đặc trưng, tạo nên thương hiệu của Ngân 98 với vòng 1 "khủng" và ăn mặc thiếu vải.

Logo "ZUBU" của Ngân 98 đã bị từ chối bảo hộ - Ảnh 1.

Tên công ty và logo gây tranh cãi - Ảnh: ĐSPL

Luật sư Hồ Thanh Thảo - Đoàn Luật sư TP HCM, chuyên lĩnh vực sở hữu trí tuệ và nhượng quyền - cho rằng cần tách bạch việc đặt tên công ty và logo để xem xét vì được điều chỉnh theo 2 luật khác nhau.

Căn cứ điều 37, 38 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về cách đặt tên doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp trên không vi phạm các điều cấm.

"ZUBU là từ không có nghĩa, tên đó cũng không vi phạm điều cấm của luật" – luật sư Thảo giải thích.

Logo "ZUBU" của Ngân 98 đã bị từ chối bảo hộ - Ảnh 2.

Logo "ZUBU" bị từ chối bảo hộ

Logo "ZUBU" của Ngân 98 đã bị từ chối bảo hộ - Ảnh 3.

Logo ZUBU NGAN 98 bị từ chối bảo hộ

Logo bị từ chối bảo hộ

Còn về logo ZUBU NGAN 98 (cách điệu) và ZUBU (cách điệu) theo dữ liệu tra cứu từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã được công ty và một cá nhân nộp đơn đăng ký bảo hộ vào năm 2022 nhưng đã bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối. Lý do từ chối bảo hộ không được nêu.

Logo "ZUBU" của Ngân 98 đã bị từ chối bảo hộ - Ảnh 4.

Logo ZUBU liên quan Ngân 98 không được bảo hộ

"Theo quan điểm của tôi, logo này không vi phạm đến thuần phong mỹ tục. Chỉ đơn giản là có sự cách điệu, thêm thắt ở các nét chữ. Tuy nhiên, trên thực tế việc có nhiều người nghĩ đến 1 hình ảnh nhạy cảm, không đẹp có thể ảnh hưởng lớn đến thương hiệu" – luật sư Thảo nói thêm.

Trường hợp nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ thì doanh nghiệp vẫn được sử dụng logo đó, trừ khi có bên thứ 3 kiện xâm phạm nhãn hiệu của họ.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

(Trích điều 38, Luật Doanh nghiệp năm 2020)

Ngân 98 DJ Ngân 98 ZUBU logo ZUBU thuốc giảm cân Ngân 98 tên phản cảm
