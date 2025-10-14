Chiêu bán sản phẩm giảm cân khiến "ai xem cũng phải tin" của Ngân 98 trên mạng xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chiêu bán sản phẩm giảm cân khiến "ai xem cũng phải tin" của Ngân 98 trên mạng xã hội

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Các sản phẩm do Ngân 98 kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, thậm chí có chứa chất cấm nhưng vì sao vẫn đạt doanh số cả trăm tỉ đồng?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an TP HCM mới đây đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hàng không bán, chỉ để tặng kèm

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Điều đáng nói là “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Kết quả giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên colagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm video ăn uống để phóng đại công dụng của sản phẩm

Theo ghi nhận, bên cạnh việc bán hàng qua livestream, Ngân 98 còn quảng cáo sản phẩm giảm cân và "viên rau củ Collagen" một cách khéo léo trên mạng xã hội thông qua các video ăn uống.

Cụ thể, cô thường xuyên đăng tải những clip ăn gà, hải sản và nhiều món ăn nhiều dầu mỡ, thu hút hàng triệu view nhờ cách ăn ngon miệng cùng âm thanh đặc trưng “um um um um...” – được xem là “dấu hiệu nhận diện” trong các video của Ngân 98.

Điều đáng chú ý, trong các video này, nhiều người xem thắc mắc vì sao Ngân 98 thường ăn nhiều, thậm chí ăn đêm sau biểu diễn nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, vòng eo con kiến?

Khi đó, Ngân 98 giới thiệu chính các sản phẩm giảm cân do mình kinh doanh là bí quyết giữ dáng.

Khi có người nghi ngờ về chất lượng, cô khẳng định sản phẩm an toàn, hiệu quả và đã bán trên thị trường này gần 10 năm, đồng thời thách thức người xem nếu không tin có thể mua chỗ khác.

Nhờ vậy, Ngân 98 đã bán được khá nhiều sản phẩm. Thực tế, theo thông tin từ cơ quan chức năng, dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỉ đồng.


Tin liên quan

Trước Ngân 98, những KOL nào đã bị “xộ khám” vì bán hàng giả?

Trước Ngân 98, những KOL nào đã bị “xộ khám” vì bán hàng giả?

(NLĐO) - Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm do Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, có chứa các chất cấm.

Ngân 98 nhiều lần khẳng định “sản phẩm đều được kiểm nghiệm rõ ràng”

(NLĐO) - Ngân 98 được xác định là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Ngân 98 đã trình diện Sở An toàn Thực phẩm TP HCM về vụ sản phẩm giảm cân

(NLĐO) - Tối 21-5, Ngân 98 khẳng định các sản phẩm do cô làm hình ảnh đại diện đều được kiểm nghiệm rõ ràng, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng.

bảo vệ sức khỏe Ngân 98 sản phẩm giảm cân lương bằng quang DJ Ngân 98 võ thị ngọc ngân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo