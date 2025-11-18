Thông tin bất ngờ về vụ cháy "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh ngọn lửa bùng phát tại Văn Xương Các cao 3 tầng cho thấy một phần mái của tòa tháp sụp xuống trong khi khói đen cuồn cuộn bốc lên trời.

Văn Xương Các được xây dựng vào tháng 1-2008 và hoàn thành vào tháng 10-2009. Ảnh: Instagram

CCTV đưa tin hôm 13-11 cho hay không có thương vong trong vụ hỏa hoạn và vụ cháy trên núi Phượng Hoàng ở TP Trương Gia Cảng cũng không ảnh hưởng tới khu rừng xung quanh.

Đến ngày 18-11, CCTV dẫn tuyên bố từ chính quyền TP Trương Gia Cảng cho biết vụ hỏa hoạn là do du khách sử dụng nến và nhang "vô trách nhiệm". Văn Xương Các do chùa Vĩnh Thanh gần đó quản lý.

Mặc dù ban đầu, tòa tháp được cho là 1.500 năm tuổi nhưng theo thông tin mới nhất, công trình được xây dựng vào tháng 1-2008 và hoàn thành vào tháng 10-2009.

Không có di vật văn hóa nào được lưu giữ trong Văn Xương Các. Cũng không có công trình kiến trúc cổ nào trong quần thể đền thờ, tất cả các tòa tháp bên trong khuôn viên đều là công trình hiện đại.

Chính quyền TP Trương Gia Cảng cho biết họ sẽ "truy cứu trách nhiệm" dựa trên kết quả điều tra, rút kinh nghiệm từ vụ việc để tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy và ngăn ngừa những tai nạn tương tự xảy ra lần nữa.