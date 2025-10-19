HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Câu chuyện từ ngôi chùa lưu giữ thi thể nam sinh viên Hàn Quốc tại Campuchia

Lạc Chi

(NLĐO) - Cái chết của nam sinh viên Hàn Quốc ở Campuchia phơi bày lỗ hổng hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo và buôn người giữa hai quốc gia.

Thi thể nam sinh viên người Hàn Quốc họ Park, 22 tuổi, vẫn được lưu giữ tại chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia từ tháng 8 đến nay, chờ khám nghiệm pháp y trước khi được hỏa táng và đưa về quê nhà. 

Park được phát hiện tử vong sau khi bị bắt cóc và tra tấn trong khu phức hợp tội phạm trên núi Bokor thuộc tỉnh Kampot - Campuchia.

Theo Korea Times, một nhân viên nhà hỏa táng tại chùa Tuktla cho biết: "Mỗi năm, có ít nhất ba hoặc bốn thi thể người Hàn được đưa đến đây. Phần lớn họ đều còn trẻ. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi cũng vừa được hỏa táng vài ngày trước". 

Người này nói thêm: "Dạo gần đây, số nạn nhân người Hàn dường như tăng lên".

Vụ nam sinh Hàn Quốc tại Campuchia làm lộ rõ bất cập trong quy trình cứu nạn - Ảnh 1.

Nhà hỏa táng tại chùa Tuktla ở Phnom Penh - Campuchia. Ngôi chùa đang lưu giữ thi thể sinh viên đại học người Hàn Quốc họ Park, tử vong vào tháng 8 sau khi bị tra tấn trong khu lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Ảnh: Hankook Ilbo.

Park rời Hàn Quốc hôm 17-7, nói với gia đình rằng anh sang Campuchia để "dự triển lãm". Khoảng một tháng sau, thi thể của anh được tìm thấy trong tình trạng nghi bị giam giữ và hành hạ. 

Theo nhân viên chùa, thi thể không có dấu hiệu thương tích có thể nhìn bằng mắt thường, và cảnh sát Campuchia cũng "không có bình luận gì" khi đưa thi thể tới.

Trong khi giới chức Campuchia vẫn điều tra nguyên nhân tử vong, vụ việc của anh Park làm nổi bật lỗ hổng lớn của Hàn Quốc trong cơ chế hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo, giam giữ trái phép ở nước ngoài - theo Korea Times. 

Hiện nay, chính phủ Hàn Quốc hướng dẫn các nạn nhân "tự báo cáo" trực tiếp với cảnh sát Campuchia qua ứng dụng Telegram, do hạn chế về thẩm quyền. 

Nhưng để được xử lý, người báo cáo phải cung cấp vị trí chính xác, ảnh tòa nhà, số điện thoại liên lạc, hộ chiếu, ảnh chân dung, thậm chí cả video xác nhận "tôi muốn được cứu".

Điều này gần như không thể với những người đang bị giám sát nghiêm ngặt. Một người đàn ông 28 tuổi họ Kim, từng bị giam 5 tháng tại Sihanoukville, kể: "Chúng lấy hộ chiếu và điện thoại của tôi. Tôi mượn điện thoại của lính gác để nhắn tin cho nhà hàng Hàn Quốc gần đó, nhưng chúng theo dõi tín hiệu wifi và bắt được tôi trong hai tiếng, sau đó tra tấn tôi".

Trong khi đó, cộng đồng người Hàn tại Campuchia cho biết cảnh sát nước sở tại vẫn yêu cầu nạn nhân tự báo cáo vì từng có trường hợp "bên thứ ba trình báo nhưng khi cảnh sát đến, nạn nhân phủ nhận bị giam giữ". Do đó, nhiều vụ giải cứu chỉ thành công nhờ mối quan hệ cá nhân hoặc người trung gian địa phương.

Gần đây, hai chính phủ đã thống nhất lập lực lượng đặc nhiệm chung để phối hợp điều tra và xử lý các vụ buôn người.

Cùng ngày 18-10, cảnh sát tỉnh Gyeongsang Bắc - Hàn Quốc bắt giữ một thanh niên hơn 20 tuổi, nghi cầm đầu đường dây tuyển dụng lừa nạn nhân ra nước ngoài "làm việc nhẹ lương cao".

Đường dây này bị nghi có liên quan đến vụ anh Park tử vong ở Campuchia. Một nghi phạm khác họ Hong cũng đã bị bắt trước đó vì hỗ trợ giao dịch tài khoản ngân hàng bất hợp pháp.

