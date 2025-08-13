Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh

Ngày 13-8, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc liên quan tới đoạn clip một thầy giáo của nhà trường đi tới nhà tát tới tấp vào mặt một học sinh lớp 7.

Hình ảnh ghi lại cảnh thầy giáo có hành động tát tới tấp vào mặt học sinh. Ảnh cắt từ clip

"Qua nắm bắt, hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hợp này thầy và trò là anh em họ hàng được gia đình gửi thầy kèm cặp từ lớp 3. Sở đang yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể"- lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc, xác nhận người trong clip là thầy giáo V.X.T., giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, còn nam sinh là học sinh lớp 7 (năm nay lên lớp 8 - PV) và là người có quan hệ anh em họ hàng với thầy T..

"Qua nắm bắt thì thầy T. có họ hàng với gia đình cháu bé trong clip (thầy T. gọi bố mẹ em học sinh là cô chú). Gia đình em học sinh có có gửi gắm thầy T. dạy kèm cháu này từ năm lớp 3 tới giờ"- ông Tinh cho hay.

Cũng theo ông Tinh, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc em học sinh này chơi với bạn có nói thầy T. dạy không hiểu được. "Sau khi nghe được thông tin đó, thầy T. đã đi tới tận nhà, trước mặt mẹ của học sinh này và có tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình"- ông Tinh thông tin thêm.

Video clip được cho là thầy giáo tới tận nhà tát tới tấp vào mặt một học sinh cấp 2

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi sau đó có hành động tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8-2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát tới tấp vào mặt một nam sinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.