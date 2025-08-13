Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thầy giáo có hành động tát tới tấp vào mặt học sinh trong clip gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa là để "dạy dỗ" em ở góc độ gia đình

Ngày 13-8, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc (đóng tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) báo cáo vụ việc liên quan tới đoạn clip một thầy giáo của nhà trường đi tới nhà tát tới tấp vào mặt một học sinh lớp 7.

Thông tin bất ngờ vụ thầy giáo tới nhà tát tới tấp vào mặt học sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại cảnh thầy giáo có hành động tát tới tấp vào mặt học sinh. Ảnh cắt từ clip

"Qua nắm bắt, hiệu trưởng nhà trường cho biết trường hợp này thầy và trò là anh em họ hàng được gia đình gửi thầy kèm cặp từ lớp 3. Sở đang yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể"- lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Lộc, xác nhận người trong clip là thầy giáo V.X.T., giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh của nhà trường, còn nam sinh là học sinh lớp 7 (năm nay lên lớp 8 - PV) và là người có quan hệ anh em họ hàng với thầy T..

"Qua nắm bắt thì thầy T. có họ hàng với gia đình cháu bé trong clip (thầy T. gọi bố mẹ em học sinh là cô chú). Gia đình em học sinh có có gửi gắm thầy T. dạy kèm cháu này từ năm lớp 3 tới giờ"- ông Tinh cho hay.

Cũng theo ông Tinh, nguyên nhân dẫn tới sự việc trên là trong lúc em học sinh này chơi với bạn có nói thầy T. dạy không hiểu được. "Sau khi nghe được thông tin đó, thầy T. đã đi tới tận nhà, trước mặt mẹ của học sinh này và có tát 3 cái vào mặt để dạy dỗ em mình ở góc độ gia đình"- ông Tinh thông tin thêm.

Video clip được cho là thầy giáo tới tận nhà tát tới tấp vào mặt một học sinh cấp 2

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội xôn xao đoạn video clip ghi lại cảnh tượng 1 người đàn ông đi xe máy tới nhà 1 người dân rồi sau đó có hành động tát tới tấp vào mặt 1 thiếu niên.

Sự việc được xác định xảy ra tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ (nay là xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa). Người đàn ông trong clip là một thầy giáo hiện đang công tác tại trường THPT Vĩnh Lộc, còn nam sinh bị đánh đang là học sinh lớp 7 trên địa bàn.

Qua đoạn clip cho thấy sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ 33 phút ngày 8-8-2025. Thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy đến một nhà dân, sau đó có hành động dùng tay tát tới tấp vào mặt một nam sinh.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Tin liên quan

Xôn xao clip nữ sinh THCS bị bạn tát tới tấp vào mặt

Xôn xao clip nữ sinh THCS bị bạn tát tới tấp vào mặt

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ việc một nữ sinh THCS bị bạn gái tát liên tiếp vào mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nữ sinh bắt bạn quỳ xuống đường xin lỗi rồi tát tới tấp

(NLĐO)- Mâu thuẫn cá nhân, một nữ học sinh lớp 9 ở Trường THCS xã Nhất Hòa (Lạng Sơn) đã bị một nữ sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú bắt quỳ xuống đường xin lỗi rồi tát nhiều cái.

Lại thêm cô gái tát tới tấp cảnh sát trên phố

(NLĐO)- Cô gái gạt chân chống xe, gọi điện thoại rồi bước xuống đường, gí tay vào trán một cảnh sát, nói: "Mày dám đánh tao chứ gì? Cho mày về phường". Dứt lời, cô gái xông vào tát tới tấp vào mặt một cảnh sát.

học sinh lớp 7 tỉnh Thanh Hóa thầy giáo đánh học sinh tát tới tấp thầy giáo tát học sinh Trường THPT Vĩnh Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo