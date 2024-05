Chiều 13-5, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ 42 phút cùng ngày tại Km54, đường ĐT741 (thuộc tổ 8, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo điều tra bước đầu có 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương sau vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu xác định xe container mang BKS: 60H-032... kéo theo rơ-moóc BKS: 60R-058... do lái xe Trần Quang Đạt (1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xảy ra va chạm với xe tải BKS: 61C-554... do lái xe Lê Nhựt Minh (SN 1995) điều khiển, chở trên xe anh Bùi Văn Dứt (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) chạy phía trước cùng chiều đang chuyển hướng từ phải qua trái và ô tô 5 chỗ mang BKS: 64A - 016... do tài xế Trần Văn Tám (SN 1964) điều khiển trên xe chở ông Phương Tuấn Duy (SN 1975, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông cùng chiều phía bên phải.

Clip vụ tai nạn nghiêm trọng ở tỉnh Bình Phước

Sau khi va chạm, xe container và xe tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều, va chạm với xe ô tô khách biển số 51B-401... của nhà xe Phương Trang do lái xe Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, chở trên xe tổng cộng 25 người (gồm 23 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 phụ xe) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Nhựt Minh (điều khiển xe ô tô tải) tử vong khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, anh Bùi Văn Dứt (người đi cùng trên xe ô tô tải) bị thương đang được cấp cứu. Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Mạnh Dũng (người điều khiển xe ô tô khách) bị thương được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Phú sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với thương tích nặng.

Riêng cháu Ngô Ngọc Nhi (SN 2018, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) ngồi trên xe khách cũng bị thương khá nặng đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Phú.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến 4 phương tiện hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.