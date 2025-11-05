Thông tin mới nam sinh lớp 10 trường cao đẳng nghề bị đánh chấn thương sọ não

Ngày 5-11, thông tin từ gia đình em N.T.A.T. (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa), nạn nhân bị đánh chấn thương sọ não, cho biết nam sinh T. vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không có tiến triển sau khi từ bệnh viện về nhà.

Nam sinh N.T.A.T. vẫn hôn mê, bất tính sau nhiều ngày bị bạn cùng trường đánh chấn thương sọ não

Theo ông N.T.D. (ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đau buồn cho biết sau nhiều ngày trở về từ bệnh viện, T. vẫn bất tỉnh, chưa có tiến triển gì. "Con bị thế này, gia đình chỉ còn biết chăm sóc và cầu mong có phép màu giúp con hồi phục" - ông D. cho hay.

Cũng theo ông D., gia đình ông sinh được 2 người con, T. là con đầu trong nhà, dưới T. đang còn một đưa em còn nhỏ. Sau khi nam sinh T. gặp nạn, người thân, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, chính quyền địa phương cũng tới thăm hỏi, động viên.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31-10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX), bị một nhóm học sinh lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1-11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T.. Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.