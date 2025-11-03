HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nam sinh lớp 10 Trường CĐ Nông nghiệp Thanh Hóa bị nhóm bạn cùng trường đánh dẫn tới bất tỉnh, chảy máu não ngay trong trường học.

Chiều 3-11, một lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh trong giờ ra chơi dẫn tới bị chấn thương não, nguy kịch, ảnh hưởng tới tính mạng.

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh dẫn tới chảy máu não - Ảnh 1.

Hình ảnh nam sinh N.T.A.T. bị đánh bất tỉnh tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa ngày 31-10

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng Thứ 6) ngày 31-10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.

Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1-11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh dẫn tới chảy máu não - Ảnh 3.

Em N.T.A.T. được gia đình đưa về nhà

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết bệnh nhân nhập viện trong trình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều. "Bệnh viện đã nỗ lực hết sức nhưng bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng não, tiên lượng xấu, nên đã giải thích và gia đình đã xin cho cháu về"- đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T., Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

"Hiện, nhà trường đang tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cấp cứu, chăm sóc học sinh và phối hợp, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra vụ việc. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ căn cứ để xử lý"- lãnh đạo Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thông tin.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ việc đau lòng khi 1 nam sinh lớp 12 bị một bạn cùng trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đâm tử vong khi đang trên đường đi học về trưa 17-10.


xuất huyết não bạo lực học đường nam sinh nam sinh lớp 10 học sinh bị đánh Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cháy máu não
