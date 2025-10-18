Thông tin mới nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong

(NLĐO)- Trường THPT Đặng Thai Mai ở Thanh Hóa đã có báo cáo vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về

Sáng 18-10, một lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai (có địa chỉ ở xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa liên quan vụ việc nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về.

Thông tin mới nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường nơi nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện nhà trường, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, còn nguyên nhân xảy ra xô xát đến nay nhà trường vẫn chưa rõ.

"Hai em học sinh này thuộc diện có học lực đạt, hạnh kiểm khá. Trước khi xảy ra vụ việc, 2 em này không hề có mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau sự việc, nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị tử vong. Hiện trường đang chờ kết luận của cơ quan công an trước khi đưa ra hình thức xử lý tiếp theo"- đại diện lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay 17-10, tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Quảng Bình (ngay cạnh Quốc lộ 1A, gần Trường THPT Đặng Thai Mai), 2 bạn học sinh lớp 12 của trường này là L.Q.H. (ngụ xã Lưu Vệ) và P.T.B.N. (ngụ thôn 6, xã Quảng Bình) đã có mâu thuẫn lao vào đánh nhau.

Trong lúc rượt đuổi nhau, nam sinh N. đã rút dao trong người đâm bạn 1 nhát vào vùng cổ nam sinh H.. Dù đã được mọi người can ngăn đưa đi cấp cứu, nhưng nam sinh H. đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu

Người đàn ông ở TP HCM bị đâm tử vong trong lúc ăn nhậu

(NLĐO) - Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người phụ nữ bị đâm tử vong ở Bình Dương

(NLĐO) - Sau khi gây án, người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Đã bắt được đối tượng đâm tử vong 1 thành viên lực lượng an ninh, trật tự cơ sở ở Đồng Nai

(NLĐO)-Trong quá trình dẫn giải về trụ sở công an, đối tượng bỏ chạy và dùng dao tấn công 1 thành viên lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

bạo lực học đường đâm tử vong nam sinh học sinh đánh nhau học sinh bị đâm tử vong nam sinh lớp 12 nam sinh đánh nhau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo