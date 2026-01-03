Thông tin mới nhất về chi phí sát hạch giấy phép lái xe

Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thông tin về những quy định mới liên quan mức thu, nộp phí sát hạch, lệ phí cấp bằng lái xe các loại.

Người dân TPHCM thi sát hạch giấy phép lái xe.

Những quy định này được nêu trong Thông tư 154/2025 do Bộ Tài chính ban hành ngày 31-12-2025. Thông tư 154/2025 quy định rõ mức thu, chế độ thu, nộp phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ, trong đó có những điểm mới so với Thông tư 37/2023. Cụ thể:

Phí sát hạch lái xe:

Thi sát hạch lái xe các hạng A1, A, B1:

- Sát hạch lý thuyết có mức thu: 60.000 đồng/lần

- Sát hạch thực hành: 70.000 đồng/lần .

Thi sát hạch lái ô tô các hạng B, C1, C, D1, D2, D, CE…

- Sát hạch lý thuyết: 100.000 đồng/lần.

- Sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: 100.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trong hình: 350.000 đồng/lần.

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông: 80.000 đồng/lần.

Lệ phí cấp bằng (giấy phép lái xe):

Mức thu khi cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe (quốc gia và quốc tế) là 115.000 đồng/lần (giảm so với trước đây là 135.000 đồng/lần)

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo người dân nộp phí, lệ phí cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ khi làm thủ tục sát hạch lái xe, cấp giấy phép lái xe.

Trường hợp đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi mà không tham dự (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp (quy định trước đây là phải hoàn trả).