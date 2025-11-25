TP HCM sẻ chia kịp thời để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống

Ngày 25-11, lãnh đạo Thành ủy TP HCM có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết tính đến 8 giờ ngày 25-11, TP HCM đã tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 288,5 tỉ đồng.

TP HCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại với số tiền 196 tỉ đồng và đã chuyển 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 288,5 tỉ đồng.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, trước mắt, TP HCM hỗ trợ 50 tỉ đồng. Bảo đảm dinh dưỡng khẩn cấp bằng việc vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

TP HCM phối hợp lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vận chuyển hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa, cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình, bảo đảm lực lượng từ 30 - 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ, hỗ trợ Khánh Hòa trong khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ.

TP HCM cũng cử 150 tình nguyện viên Lực lượng Thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành Đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường TP HCM trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã gửi lời tri ân, cảm ơn đến các tầng lớp nhân dân thành phố, trong nhiều hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng có những nghĩa tốt đẹp, tấm lòng nhân ái và đóng góp rất thầm lặng nhưng có giá trị nghĩa tình. Qua đó, tạo nên sức mạnh, động lực to lớn và trở thành một nguồn lực của TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.

"TP HCM đã gửi đến bà con vùng lũ cả vật chất lẫn tinh thần và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố. Thành phố đã sẻ chia rất kịp thời để giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế để vui xuân đón Tết năm 2026"- Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, các cơ quan thông tin truyền thông thuộc TP HCM và các cơ quan truyền thông thuộc Trung ương nằm trên địa bàn thành phố, 5 tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ. Qua đó, triển khai công việc hỗ trợ cho các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, trọng điểm là Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong thời gian vừa qua.

Dịp này, ông Nguyễn Phước Lộc cũng biểu dương các lực lượng của Thanh niên xung phong, Thành đoàn, Liên Hiệp hợp tác xã TP, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Khoa học - Công nghệ, Công ty Môi trường đô thị thành phố, Ban Quản lý xây dựng các công trình giao thông đã kịp thời tăng cường lực lượng và cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Khánh Hoà.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cảm ơn tất cả các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trong những ngày vừa qua đã nỗ lực để đưa tin kịp thời nhất, chính xác nhất, lan tỏa nhất và xúc động nhất. Từ đó, giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu, thấu cảm và chia sẻ, cùng chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và toàn thể nhân dân TP HCM trong công tác cứu trợ.

Ông cũng ghi nhận Ban Từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã chung sức, đồng lòng với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân để thực hiện công tác cứu trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết TP HCM đang phối hợp với tỉnh Khánh Hòa triển khai 6 trọng điểm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiệm vụ ưu tiên là chuyển ngay hàng hóa thiết yếu, thực phẩm và túi thuốc gia đình đến vùng bị ảnh hưởng, bảo đảm không để bất cứ người dân nào bị đói, rét. Cùng với đó là tổ chức bếp ăn miễn phí, cung cấp suất cơm nóng hằng ngày cho bà con và toàn bộ lực lượng làm nhiệm vụ tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời hỗ trợ khôi phục hệ thống trạm phát sóng viễn thông.

TP HCM sẽ tiếp tục tham gia sửa chữa, chỉnh trang, duy tu trạm phát sóng, các công trình trường học và trạm y tế với nguồn đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc giao Sở Khoa học - Công nghệ chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ khôi phục hệ thống viễn thông. Thành Đoàn TP HCM chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong, Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ sửa chữa trường học và trạm y tế.

Sở Y tế TPHCM tham gia khám sức khỏe, đánh giá mô hình, bệnh tật để tăng cường bác sĩ chuyên khoa phù hợp, hỗ trợ ngành y tế các địa phương sớm ổn định, nhất là trong phòng ngừa dịch bệnh sau lũ.

Sở Công thương chủ trì tham mưu bảo đảm cung ứng hàng hóa từ đầu cầu TP HCM và các nơi đến các khu vực bị ảnh hưởng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng.