Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu chịu thuế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thông tin mới từ Bộ Tài chính về ngưỡng doanh thu chịu thuế

Minh Phong

(NLĐO)- Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế.

Ngày 17-6, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2026 của Bộ Tài chính, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế, trong đó có việc thực hiện các nội dung theo nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động và các chính sách liên quan.

- Ảnh 1.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết cơ quan thuế ghi nhận các ý kiến đóng góp từ xã hội, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, cải thiện công tác quản lý nhằm hướng tới sự thuận lợi cho người nộp thuế nói chung và hộ kinh doanh nói riêng.

Theo ông Mai Sơn, trong quá trình chuyển đổi mô hình quản lý, cơ quan thuế đã nghiên cứu đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, với mục tiêu giúp hộ kinh doanh yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, trong quá trình xây dựng thể chế chính sách, một trong những điểm được quan tâm là ngưỡng doanh thu. Trước đây, mức doanh thu được nhắc đến từ trên 100 triệu đồng, hiện nay được điều chỉnh theo hướng trên 1 tỉ đồng mới phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Về tỉ suất thuế, ông Mai Sơn cho biết nhóm tính thuế theo tỉ lệ doanh thu không thay đổi. Điểm thay đổi là hình thức thực hiện, khi hộ kinh doanh sẽ chủ động xác định doanh thu theo từng kỳ tháng, quý để xác định nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đang phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện. Các phần mềm ứng dụng, chữ ký số và các gói hỗ trợ miễn phí được triển khai nhằm giúp người kinh doanh dễ tiếp cận hơn.

Theo đại diện Cục Thuế, qua quá trình triển khai, khoảng 98% hộ kinh doanh đã thực hiện khai đúng. Cơ quan thuế tiếp tục theo sát diễn biến từng tờ khai, hỗ trợ hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu thực hiện.

Ông Mai Sơn đánh giá việc phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà cung cấp giải pháp và các cơ quan thông tấn báo chí góp phần giúp quá trình thay đổi phương thức quản lý thuế diễn ra thuận lợi, tạo tín hiệu tích cực trong việc nâng cao tính thích ứng và tuân thủ của hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định liên quan, bảo đảm chính sách khi ban hành tiếp tục mang lại lợi ích và sự thuận tiện cho hộ kinh doanh.

Liên quan đến các ý kiến đề xuất về ngưỡng doanh thu, trong đó có đề xuất thực hiện chính sách thuế khoán đối với hộ kinh doanh có mức doanh thu năm dưới 5 tỉ đồng/năm, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính tiếp thu, lắng nghe các đề xuất. Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu việc điều chỉnh phù hợp.

Về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến nhà ở, ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Cục Chính sách thuế, phí và lệ (Bộ Tài chính) cho biết thu nhập chịu thuế của cá nhân hiện được chia thành nhiều nhóm, trong đó có tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền lương, thù lao, lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Đối với các khoản lợi ích từ nhà ở, chính sách hiện hành quy định một số trường hợp không tính vào thu nhập chịu thuế, như nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động tại khu kinh tế, địa bàn khó khăn.

Theo ông Tuấn, để hỗ trợ người lao động, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc điều chỉnh theo hướng mở rộng hơn. Theo đó, lợi ích từ nhà ở, tiền điện, nước liên quan đến nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng và cung cấp cho người lao động sử dụng sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế, không còn giới hạn như trước đây.

Đối với chủ trương phát triển nhà cho thuê, đại diện Bộ Tài chính cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để có giải pháp phù hợp.

Thông tin thêm về các nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe các ý kiến để triển khai chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng đồng bộ, phù hợp, hỗ trợ người lao động.

Bên cạnh chính sách thuế, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp về nhà ở, trong đó có chương trình phát triển nhà ở xã hội hướng tới người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định.

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương có nhiều nhu cầu thuê nhà ở lâu dài như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, TPHCM chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê, với mức giá phù hợp với nhu cầu của công nhân, người lao động.

Tin liên quan

Doanh thu cho thuê nhà dưới 1 tỉ đồng vẫn phải khai báo thuế

Doanh thu cho thuê nhà dưới 1 tỉ đồng vẫn phải khai báo thuế

(NLĐO)- Cá nhân cho thuê bất động sản doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm vẫn phải thông báo doanh thu với cơ quan thuế.

Vietcombank đồng hành Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh

Nhằm thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, Vietcombank đã phối hợp Cục Thuế ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Bộ Tài chính: Chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng

(NLĐO)- Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có cơ sở để quy định chi tiết việc thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Bộ Tài chính chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh cơ quan thuế quản lý thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo