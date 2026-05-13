Thời sự

Thông tin mới về 16 chung cư cấp D tại TPHCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Trong số 9 chung cư cấp D đã di dời có 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng mới.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố.

9 chung cư di dời dân

Thành phố đã di dời 9/16 chung cư cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm). Trong số này có 2 chung cư đã có dự án đầu tư xây dựng là chung cư 23 Lý Tự Trọng và 119B Tân Hòa Đông.

Trong đó, chung cư số 6bis đường Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Xóm Chiếu khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong tháng 5.

Thông tin mới về 16 chung cư cấp D tại TPHCM - Ảnh 1.

Chung cư Vĩnh Hội (lô A,B,C) mới di dời 76/244 hộ dân (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

UBND phường Chợ Lớn khẩn trương lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chung cư 440 Trần Hưng Đạo; hoàn thành trước 15-6.

UBND phường Sài Gòn khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000, phối hợp Công ty Cổ phần Phát triển nhà Châu Á Thái Bình Dương để lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/500 và phê duyệt phương án bồi thường bổ sung dự án tại chung cư số 128 Hai Bà Trưng; hoàn thành trước 15-6.

UBND phường Tân Sơn Nhất khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 và phê duyệt phương án bồi thường dự án chung cư 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất; hoàn thành trước ngày 30-6.

Thông tin mới về 16 chung cư cấp D tại TPHCM - Ảnh 2.

Khu đất chung cư 170-171 đường Tân Châu (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Đối với chung cư số 170 - 171 đường Tân Châu, UBND phường Tân Sơn Nhất khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch phân khu và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Phường Tân Sơn Nhất báo cáo tình hình thực hiện trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 40/1 đường Tân Phước, giao UBND phường Tân Sơn Nhất khẩn trương lập, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2.000 và phê duyệt phương án bồi thường dự án; hoàn thành trước ngày 15-6.

Đối với chung cư số 155 - 157 đường Bùi Viện, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Bến Thành khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch phân khu và phê duyệt phương án bồi thường; hoàn thành trước ngày 15-6.

Nhiều hộ còn bám trụ

Trên địa bàn thành phố còn 7/16 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời. Trong đó, di dời dở dang 256/386 hộ dân tại 5 chung cư; chưa di dời 2 chung cư.

Thông tin mới về 16 chung cư cấp D tại TPHCM - Ảnh 3.

Cận cảnh chung cư Vĩnh Hội (ẢNH: ÁI MY).

Chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu (120/123 hộ); chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội (76/244 hộ); chung cư 137 Lý Thường Kiệt (22/34 hộ) và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất (20/21 hộ).

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng (Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng) chủ động làm việc với UBND phường Khánh Hội, phường Tân Sơn Nhất để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân, hoàn thành công tác di dời (báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-5).

Đối với chung cư số 11 Võ Văn Tần (di dời 18/19 hộ), UBND phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc; hoàn thành trước ngày 30-5.

Hai chung cư chưa di dời dân là chung cư Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C) và chung cư Hoàng Điệu (lô Y), Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chủ động làm việc UBND phường Khánh Hội để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân, hoàn thành công tác di dời (báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30-5).

Tìm đáp số cho chung cư cũ (*): Nhiều giải pháp linh hoạt

Tìm đáp số cho chung cư cũ (*): Nhiều giải pháp linh hoạt

Khi vận dụng cơ chế đặc thù, việc xây dựng lại các chung cư cũ tại TP HCM được tin tưởng sẽ thuận lợi, nhanh chóng

Tin vui cho người ở chung cư cũ, chung cư cấp D tại TP HCM

(NLĐO) - Thông tin về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc 19 chung cư cũ tại TP HCM là điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi.

Mở ra cơ hội với chung cư cũ

Tại TP HCM, hàng trăm chung cư xây dựng trước năm 1975 đang đứng trước cơ hội thay đổi hiện trạng

