Tin vui cho người ở chung cư cũ, chung cư cấp D tại TP HCM

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa báo cáo UBND thành phố về công tác quy hoạch các chung cư cũ trên địa bàn, nhằm bảo đảm tính khả thi khi mời gọi đầu tư.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã rà soát quy hoạch và đề xuất chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch công trình của 19 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Chung cư Vĩnh Hội (cấp D) vẫn còn nhiều hộ dân trong số 244 hộ bám trụ (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Trong đó, 9 dự án chung cư đã có kết quả kiểm định phải di dời, tháo dỡ gồm: chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất; chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa; chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa; chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành; chung cư cũ số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa; chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư cũ Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội.

Hầu hết các chung cư trong diện này đang được điều chỉnh quy hoạch cục bộ đồ án quy hoạch 1/2.000; các địa phương thực hiện thủ tục tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Trong đó, chung cư 11 Võ Văn Tần đang được kiến nghị đưa ra ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng chung cư mới.

Chung cư Ấn Quang (cấp C, ở phường Vườn Lài) xuống cấp nghiêm trọng, đang được kiểm định lại chất lượng.

Trong 10 dự án chưa có kết luận kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng phải thực hiện chỉnh trang xây dựng mới theo kế hoạch của thành phố, có cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài).

UBND TP HCM đã có quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000, UBND phường Vườn Lài đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Đối với 9 cụm chung cư còn lại, việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng được xây dựng trước năm 1975 trên địa ban sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu liên quan.