Thời sự

Tin vui cho người ở chung cư cũ, chung cư cấp D tại TP HCM

QUỐC ANH

(NLĐO) - Thông tin về chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc 19 chung cư cũ tại TP HCM là điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM vừa báo cáo UBND thành phố về công tác quy hoạch các chung cư cũ trên địa bàn, nhằm bảo đảm tính khả thi khi mời gọi đầu tư.

Theo đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã rà soát quy hoạch và đề xuất chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch công trình của 19 dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. 

Tin vui cho người ở chung cư cũ, chung cư cấp D tại TPHCM - Ảnh 1.

Chung cư Vĩnh Hội (cấp D) vẫn còn nhiều hộ dân trong số 244 hộ bám trụ (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Trong đó, 9 dự án chung cư đã có kết quả kiểm định phải di dời, tháo dỡ gồm: chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất; chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa; chung cư 170-171 Tân Châu, phường Tân Hòa; chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành; chung cư cũ số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa; chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư cũ Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội.

Hầu hết các chung cư trong diện này đang được điều chỉnh quy hoạch cục bộ đồ án quy hoạch 1/2.000; các địa phương thực hiện thủ tục tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Trong đó, chung cư 11 Võ Văn Tần đang được kiến nghị đưa ra ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng chung cư mới.

Tin vui cho người ở chung cư cũ, chung cư cấp D tại TPHCM - Ảnh 2.

Chung cư Ấn Quang (cấp C, ở phường Vườn Lài) xuống cấp nghiêm trọng, đang được kiểm định lại chất lượng.

Trong 10 dự án chưa có kết luận kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng phải thực hiện chỉnh trang xây dựng mới theo kế hoạch của thành phố, có cụm chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài). 

UBND TP HCM đã có quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000, UBND phường Vườn Lài đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 theo quy định.

Đối với 9 cụm chung cư còn lại, việc xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng được xây dựng trước năm 1975 trên địa ban sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu liên quan.

Trước khi sáp nhập, TP HCM có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Trong số 462 chung cư đã được kiểm định, 332 chung cư thuộc cấp B, 114 chung cư cấp C và 16 chung cư cấp D…

Đối với 16 chung cư cấp D (cấp độ nguy hiểm) với 1.194 hộ dân, thành phố đã hoàn tất di dời toàn bộ 534 hộ tại 9 chung cư. Hiện vẫn còn 3 chung cư di dời dở dang và 4 chung cư chưa di dời.

Tin liên quan

TP HCM: Tin vui cho người dân ở chung cư cũ

TP HCM: Tin vui cho người dân ở chung cư cũ

(NLĐO) - Chung cư xây dựng trước năm 1994 sẽ được hỗ trợ cải tạo, xây dựng lại; TP HCM cũng kiểm định lại chất lượng hàng trăm chung cư cũ.

Nâng cao chất lượng sống ở chung cư

Để chung cư trở nên đáng sống hơn, hàng loạt vấn đề cần được giải quyết gồm cấp sổ hồng, bàn giao quỹ bảo trì, công tác vận hành, trách nhiệm của ban quản trị…

UBND TP HCM đồng ý kiểm định 186 chung cư cũ

(NLĐO) - Trong đó, 130 chung cư (165 lô) kiểm định lại do đa số các chung cư này đều được kiểm định giai đoạn 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp C

điều chỉnh quy hoạch dự án chung cư chung cư vĩnh hội
