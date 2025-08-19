Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ban chuyên án của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được khen thưởng sau khi phá đường dây ma túy gần 300kg, bắt 2 nghi phạm ở Đà Nẵng

CLIP: Bộ Tư lệnh Bộ độ biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 19-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng cho Ban chuyên án

Theo đó, Ban chuyên án QB252 được thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Ban chuyên án HT825 cũng được thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã gửi thư khen lực lượng tham gia chuyên án QB525 vì đã góp phần triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, lúc 9 giờ 5 ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung và Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt quả tang hai đối tượng N.T.L. (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, Đà Nẵng) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 khẩu súng (1 khẩu AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

CLIP: Vụ đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng gần 300 kg ma túy ở Đà Nẵng:


Tin liên quan

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng", bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng", bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị BĐBP tỉnh Quảng Trị triệt phá tại Đà Nẵng, thu giữ gần 300 kg ma túy cùng súng AK và nhiều tang vật.

Phát hiện tài xế dương tính với ma túy lái xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

(NLĐO) - Khi CSGT yêu cầu dừng xe, tài xế xe đầu kéo đã tăng ga bỏ chạy.

Vũ Xuân B. dương tính ma túy, lái ô tô chạy chèn ép xe khác trên cao tốc

(NLĐO)- Điều khiến xe ô tô lạng lách, chèn ép các xe khác đi cùng chiều trên cao tốc, qua kiểm tra, Vũ Xuân B. còn dương tính với chất ma tuý.

Bộ đội biên phòng Bộ đội biên phòng Quảng Trị triệt phá đường dây ma túy Đà Nẵng ma túy xuyên quốc gia khen thưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo