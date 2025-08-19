Thông tin mới về vụ bắt 300kg ma túy và súng AK ở Đà Nẵng

CLIP: Bộ Tư lệnh Bộ độ biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị trao thưởng cho các đơn vị có thành tích trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 19-8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng cho Ban chuyên án

Theo đó, Ban chuyên án QB252 được thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Ban chuyên án HT825 cũng được thưởng 50 triệu đồng và bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã gửi thư khen lực lượng tham gia chuyên án QB525 vì đã góp phần triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, lúc 9 giờ 5 ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung và Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng đã bắt quả tang hai đối tượng N.T.L. (trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, Đà Nẵng) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 ôtô cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 2 khẩu súng (1 khẩu AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn.

CLIP: Vụ đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng gần 300 kg ma túy ở Đà Nẵng: