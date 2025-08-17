CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng gần 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

Sáng 17-8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn.

Khoảng 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng BĐBP TP Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng N.T.L. (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L., lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 khẩu súng AK, 1 súng tự chế và 7 viên đạn.

Vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị phối hợp BĐBP TP Đà Nẵng điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.