CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị BĐBP tỉnh Quảng Trị triệt phá tại Đà Nẵng, thu giữ gần 300 kg ma túy cùng súng AK và nhiều tang vật.

CLIP: Đột kích chuyên án "khủng": Bắt 2 nghi phạm cùng gần 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

Sáng 17-8, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn.

Khoảng 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung cùng BĐBP TP Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng N.T.L. (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng N.T.L., lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 khẩu súng AK, 1 súng tự chế và 7 viên đạn.

Vụ việc đang được BĐBP Quảng Trị phối hợp BĐBP TP Đà Nẵng điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

(NLĐO) - Hai nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300 kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triệt phá.

Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chỉ trong một ngày, công an ở Quảng Trị đã đồng loạt triệt phá nhiều điểm liên quan ma túy, bắt giữ 6 đối tượng

Lạnh người phát hiện tài xế “phê” ma túy khi đang chở khách từ Quảng Trị đi Vũng Tàu

(NLĐO) –Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT TP HCM phát hiện tài xế xe khách chạy tuyến Quảng Trị - Vũng Tàu dương tính với ma túy khi đang chở hơn 10 hành khách

Bộ đội biên phòng Quảng Trị ma túy ma túy xuyên quốc gia Đà Nẵng tội phạm ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo