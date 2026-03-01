HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thông tin mới vụ 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”

Đức Ngọc

(NLĐO) - Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường báo cáo vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 lấy chồng theo tập tục “bắt vợ”.

Ngày 1-3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc 2 nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi lấy chồng theo tập tục. Hiện, Sở đã chỉ đạo nhà trường khẩn trương báo cáo từ đó có định hướng chỉ đạo phù hợp.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tình trạng tảo hôn gắn với tục "bắt vợ" vẫn còn xảy ra tại một số địa phương miền núi phía Tây của tỉnh. Thực tế này từng khiến một số học sinh THCS, THPT bỏ học giữa chừng để lập gia đình, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền học tập và tương lai của các em.

Những năm gần đây, ngành giáo dục đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, từng bước ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong học sinh. Hiện tượng này giờ đây chỉ còn mang tính cá biệt.

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, thời gian qua ngành đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt tại khu vực miền núi. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa giáo dục miền núi với vùng đồng bằng, đô thị và nâng cao đời sống người dân một cách bền vững.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 2 nữ sinh lớp 8 của Trường PTDTBT THCS Na Loi, xã Na Loi đã lấy chồng theo tục "bắt vợ" của người địa phương.

Được biết, hiện tượng tảo hôn không chỉ ảnh hưởng đến quyền học tập của trẻ em mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Mặc dù nhà trường, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh không tảo hôn, tuy nhiên vẫn có trường hợp xảy ra.

Theo Luật Hôn nhân và Gia đình, nữ phải đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi mới được kết hôn. Việc tổ chức hoặc duy trì quan hệ hôn nhân khi chưa đủ tuổi là hành vi vi phạm.

Tin liên quan

Hậu Giang: Xem xét xử lý vụ “tổ chức tảo hôn” cho bé gái 14 tuổi

Hậu Giang: Xem xét xử lý vụ “tổ chức tảo hôn” cho bé gái 14 tuổi

(NLĐO) - VKSND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết lực lượng chức năng đang xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những người liên quan đến hành vi “tổ chức tảo hôn” (nếu có) đối với bé gái 14 tuổi và một nam thanh niên.

Tảo hôn - hồi chuông báo tử

Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa đồng ý ký sắc lệnh cấm tảo hôn sau khi hình ảnh cặp đôi vị thành niên đăng ký kết hôn ở đảo Sulawesi lan truyền trên mạng gây làn sóng chỉ trích dữ dội.

Nhức nhối nạn tảo hôn

Ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, nhiều trường hợp làm mẹ khi mới 14 tuổi, còn đang là học sinh THCS

tỉnh Nghệ An sở giáo dục ngành giáo dục sức khỏe sinh sản bắt vợ tảo hôn quyền học tập
