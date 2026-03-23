Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi

Đức Ngọc

(NLĐO) - Tài xế xe bán tải bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái xe do đậu xe gây cản trở giao thông.

Liên quan vụ đậu xe bán tải gây cản trở giao thông xảy ra tại xóm 12, xã Quỳ Hợp, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp phối hợp lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc.

Thông tin mới vụ clip tài xế đậu xe bán tải chiếm hết phần đường bị nhắc nhở còn tranh cãi - Ảnh 1.

Xe bán tải đậu chắn đường đi. Ảnh: MXH

Theo thông tin xác minh vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 46 phút ngày 20-3. Thời điểm này, anh N.X.Đ. (SN 1998, trú xóm 11, xã Quỳ Hợp) đi cùng vợ trên ô tô 5 chỗ mang BKS 37A-550.xx, di chuyển từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp ô tô bán tải BKS 37C-136.xx của anh H.X.T. (SN 1984, trú xóm Yên Luốm, xã Quỳ Hợp, thuê nhà tại xóm 12) đang đậu trước nhà.

Do tuyến đường trong xóm hẹp, ô tô 5 chỗ không thể đi qua. Anh Đ. cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ xe ra di chuyển phương tiện nên vào nhà đề nghị dịch chuyển xe.

Theo nội dung xác minh của cơ quan công an, thời điểm đó anh T. đang ngồi tại hiên nhà. Khi được đề nghị lùi xe, anh này cho biết đang bận xử lý công việc trên điện thoại và nói anh Đ. chờ thêm hoặc lùi xe để đi hướng khác. Đến khoảng 17 giờ 59 phút cùng ngày, anh T. đã di chuyển xe để phương tiện phía sau tiếp tục lưu thông. Trong quá trình vào nhà trao đổi, anh Đ. đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận.

Kết quả xác minh, phía sau xe của anh Đ. khoảng 58 m có một ngã tư thông ra quốc lộ 48C, không có phương tiện cản trở. Theo thông tin từ Công an xã Quỳ Hợp, qua xác minh ban đầu, chưa ghi nhận anh T. có hành vi chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hay có lời lẽ thách thức như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo trình bày của anh T., do đang xử lý công việc nên chưa thể di chuyển phương tiện ngay. Tổng thời gian từ lúc anh Đ. vào nhà phản ánh đến khi xe được di chuyển là khoảng 13 phút.

Theo cơ quan công an, vụ việc có tính chất đơn giản, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, do clip được đăng tải lên mạng xã hội, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, đơn vị đã phối hợp với lực lượng CSGT địa bàn tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Căn cứ mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với anh T..

Tin liên quan

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

(NLĐO) - Tài xế đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến yêu cầu đưa tiền gửi xe.

CLIP: Xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông", đậu xe con chặn đường

(NLĐO) – Cảnh sát giao thông đang vào cuộc xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông" lái xe con đậu giữa đường, gây cản trở giao thông

Đậu xe lòng đường nhưng trốn đóng phí: Đề nghị công an vào cuộc

Bên cạnh đề xuất lực lượng công an xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm đậu xe nhiều lần, Sở Giao thông Vận tải TP HCM kiến nghị thành phố cho triển khai thu phí bằng công nghệ ETC

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo