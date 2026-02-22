Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Tài xế đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến yêu cầu đưa tiền gửi xe.

Ngày 21-2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh xe khách đậu ven đường thì bất ngờ 1 người phụ nữ xuất hiện, yêu cầu tài xế đưa tiền gửi xe. Khi tài xế giải thích việc thu tiền là không hợp lý thì người phụ nữ này còn lớn tiếng thách thức.

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi - Ảnh 1.

Công an mời bà N.T.M. tới làm việc. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan đến sự việc trên, Công an xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, cho biết đây là thông tin có liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nên ngay trong chiều 21-2, Công an xã Kép đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh.

Qua xác minh ban đầu, xác định người có hành vi thu tiền gửi xe trái phép là bà N.T.M., có địa chỉ tại thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. 

Công an xã đã mời bà N.T.M. đến trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung liên quan. Tại buổi làm việc, bà M. đã trình bày sự việc, nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc được Công an xã Kép tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Xác minh thông tin bảo vệ "hét giá" gửi xe 500.000 đồng/đêm tránh bão

Xác minh thông tin bảo vệ "hét giá" gửi xe 500.000 đồng/đêm tránh bão

(NLĐO)- Một số người dân phản ánh khi đưa xe ô tô vào gửi "tránh bão" ở Hạ Long bị nhân viên bảo vệ "hét giá" 500.000 đồng/đêm/xe

Xem lễ hội du lịch, bị “chặt chém” 30.000 đồng/lượt khi gửi xe máy

(NLĐO) – Cơ quan chức năng đang làm rõ việc một bãi giữ xe tự phát đã thu 30.000 đồng/lượt gửi xe máy, 80.000 đồng/lượt gửi ôtô của nhiều người dân vào tham quan lễ hội du lịch

Quán nhậu không cho gửi xe, người đàn ông say xỉn… ráng chạy xe về nhà

(NLĐO) - Đêm 16 rạng sáng 17-1, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP HCM (PC08) đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô, xe tải lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua quận Thủ Đức).

hành vi vi phạm công an xã buổi làm việc tỉnh Bắc Ninh mạng xã hội thu tiền gửi xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo