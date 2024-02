Ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vũng Liêm (Vĩnh Long), cho biết vừa ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Võ Văn Long, công an xã Quới An, do vi phạm về đạo đức đảng viên.