Thời sự Chính trị

Thông tin mới vụ một Chủ tịch xã xin nghỉ việc

Đức Ngọc

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Ngày 23-4, thông tin từ xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết ngày 21-4, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

Thông tin mới vụ một Chủ tịch xã xin nghỉ việc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Thành chủ trì một hội nghị khi còn là Chủ tịch xã Bích Hào. Ảnh: Cổng thông tin xã Bích Hào

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan và ông Nguyễn Khánh Thành chịu trách nhiệm thi hành theo quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 23-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, cho biết việc chuẩn y miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành được tỉnh thực hiện trên cơ sở đề nghị của Sở Nội vụ và HĐND xã Bích Hào.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 18-4, Hội đồng nhân dân xã Bích Hào tổ chức kỳ họp, thông qua các nội dung liên quan đến việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Khánh Thành.

HĐND xã đã hoàn thiện tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét, ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ theo thẩm quyền. Về công tác điều hành, ông Nguyễn Khánh Thành đã dừng thực hiện nhiệm vụ từ ngày 17-4.

Trước đó, đơn xin thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Khánh Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bích Hào họp, xem xét và thống nhất, đồng thời được Tỉnh ủy Nghệ An đồng ý.

Được biết, ông Nguyễn Khánh Thành từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (cũ), trước khi được điều động, bố trí giữ chức Chủ tịch UBND xã Bích Hào.

